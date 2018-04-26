بعد تصريحات صنع الله.. توتال: اشترينا حصة ماراثون أويل في شركة الواحة بعلم السلطات الليبية

ليبيا – أكدت شركة توتال الفرنسية أمس الأربعاء بأنها أبلغت السلطات الليبية مسبقاً بخططها للاستحواذ على حصة ماراثون أويل في حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار.

المتحدث باسم الشركة قال لوكالة رويترز إن الاتفاق مع شركة ماراثون أويل تم ومن الناحية القانونية توتال تمتلك حصة أويل في ليبيا ، مشيراً إلى أن السلطات الليبية أُبلغت بذلك قبل إتمام الصفقة.

وكشف المتحدث باسم الشركة أن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة تجري حالياً مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من أجل تقديم التطمينات اللازمة لها بشأن رغبة توتال في تطوير حقل الواحة.

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يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط نفت في بيان لها يوم الاثنين الماضي تحصل شركة ماراثون على موافقة من المؤسسة لبيع حصتها بشركة الواحة للنفط.

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