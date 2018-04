«المجبري» يبحث عراقيل التجارة الليبية مع «الهادي الفاهم»

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري، اليوم الخميس، مع المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الهادي الفاهم، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق، أن المجتمعين بحثوا الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في ليبيا عامة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها خاصةً كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل التي يعاني منها أهل الجنوب والحلول المقترحة بالخصوص.

وأكد المجبري على دعمه لعمل الاتحاد، وذلك لأهميته في النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية مصالح رجال الأعمال.

