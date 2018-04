المتوسط:

غادر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مطار القاهرة متجها إلى مدينة بنغازي، على متن طائرة تابعة للقيادة العامة.

وأقلعت الطائرة التابعة للقيادة العامة وتقل المشير ومرافقيه في تمام الساعة الخامسة وأربعة دقائق بتوقيت القاهرة، متجهة إلى مطار بنينا بنغازي الدولي.

