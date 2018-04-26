مدن ليبية مهددة بانقطاع المياه

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن العديد من المدن الليبية مهددة بانقطاع إمدادات المياه عنها نتيجة لتكرر الاعتداءات على خطوط النقل بمنظومات النهر الصناعي وحقول المياه التابعة له.

وأضعفت خسائر المشروع من قدرته على تزويد بعض المدن بإمدادات المياه التي تلزمها، خاصة تلك التي تتبع منظومة “الحساونة – سهل الجفارة”.

وأشار الجهاز في بيان أصدره الخميس، إلى أن الاعتداءات التي طالت مكونات منظومة الحساونة تسببت في إتلاف 27 بئر، ما أدى إلى خسارة ما يزيد عن 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وناشد البيان كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين منظومات النهر الصناعي وحمايتها من الاعتداء والتدمير.

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