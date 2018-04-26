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مدن ليبية مهددة بانقطاع المياه

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن العديد من المدن الليبية مهددة بانقطاع إمدادات المياه عنها نتيجة لتكرر الاعتداءات على خطوط النقل بمنظومات النهر الصناعي وحقول المياه التابعة له.

وأضعفت خسائر المشروع من قدرته على تزويد بعض المدن بإمدادات المياه التي تلزمها، خاصة تلك التي تتبع منظومة “الحساونة – سهل الجفارة”.

وأشار الجهاز في بيان أصدره الخميس، إلى أن الاعتداءات التي طالت مكونات منظومة الحساونة تسببت في إتلاف 27 بئر، ما أدى إلى خسارة ما يزيد عن 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وناشد البيان كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين منظومات النهر الصناعي وحمايتها من الاعتداء والتدمير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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