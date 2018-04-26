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دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وبدعم من النمسا، تُقدم معدّات خاصة للتخلص من الذخائر المتفجرة، في خطوة تهدف لتطوير قدرة هيئة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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