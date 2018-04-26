إقلاع طائرة من بنينا وتشديد أمني

تستعد مدينة بنغازي اليوم “الخميس” لاستقبال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ،بعد أسابيع قضاها المشير في الخارج لتلقي العلاج من وعكة صحية طارئة.

وتزامنا مع هذه العودة شهد مطار بنينا في بنغازي حالة استنفار قصوى ،في وقت توافدت فيه الوفود من كل فج عميق لاستقبال حفتر.

ووصل عشرات الصحفيين العرب والأجانب لتغطية هذا الحدث الهام ،خاصة أنه يأتي في وقت كثر فيها الحديث عن استحالة عودة حفتر في هذه الظرفية بسبب تدهور صحته، وهي الإشاعات التي اعتبرها الجيش الليبي محاولة للتشويش على انتصارات الجيش ومعركة تحرير مدينة درنة.

وقالت مصادر إن طائرة تابعة للجيش الليبي غادرت مطار بنينا منذ ساعات باتجاه القاهرة ،حيث من المفترض أن يعود المشير حفتر على متنها ،ضمن وفد ليبي رفيع المستوى كان بانتظاره في جمهورية مصر الشقيقة.

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