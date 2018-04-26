اخبار ليبيا الان

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يلتقي في بروكسل الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لمناقشة التطورات السياسية في ليييا

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك