سفير روسيا السابق في الدوحة: قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط النظام الليبي لهذا السبب

ليبيا – كشف السفير الروسي السابق في قطر فلاديمير تيتورينكو عن الدور القطري في “ثورات الربيع العربي” وكيف حاولت قطر العظمى من تغيير الموقف الروسي مما يجري في المنطقة بأسلوب منقطع النظير في الأعراف الديبلوماسية.

تيتورينكو قال خلال إستضافته فى برنامج “رحلة في الذاكرة” الذي يبث عبر قناة “روسيا اليوم” تابعته صحيفة المرصد إن رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت حمد بن جاسم أكد له مشاركة الدوحة في إسقاط نظام معمر القذافي.

وتابع قائلاً :” أخبرني حمد بن جاسم أنهم سيرسلون 6 طائرات حربية ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها حيث أكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة”.

وجدد السفير الروسي السابق في قطر تأكيده على أن “قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط النظام الليبي لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز الليبي كما أنها كانت تأمل بعد الإطاحة بالنظام المصري القائم عام 2011 في التحكم بالعالم العربي عن طريق مصر، وأن بن جاسم اعترف أيضاً بمشاركة قطر عملياً فى الإطاحة بالأنظمة العربية عبر تمويل و إعداد الإرهابيين”.

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