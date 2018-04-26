غسان سلامة يناقش مع موغريني ببروكسل التطورات السياسية في ليييا

ناقش مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، التطورات السياسية في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سلامة عبّــر خلال اللقاء الذي جرى في بروكسل عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية والعملية الانتخابية في ليبيا.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري والتي يطمح إليها من خلال «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها يوم 26 سبتمبر 2017 في نيويورك.

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