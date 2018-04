«إنجازات عملية الكرامة».. بناء مؤسسة عسكرية وتحرير بنغازي والهلال النفطي

خاص المتوسط:

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي (شرق البلاد) أنها تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة لمعركة الكرامة، التي بدأها الجيش في (مايو) 2014، بقيادة القائد العام للجيش المشير خليفة بالقاسم حفتر، ضد جماعة “مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي” الذي تقوده جماعة “أنصار الشريعة” المصنفة منظمة إرهابية لدى الأمم المتحدة وعدد من الدول، ورغم ذلك كانت تحظى بالدعم العسكري والسياسي والترويج الإعلامي من بعض الأطراف السياسية والعسكرية في مناطق ليبيا.

وبينت إدارة التوجيه المعنوي، في تقرير تحصلت صحيفة «المتوسط» على نسخة منه إنجازات عملية الكرامة المتمثلة في بناء مؤسسة عسكرية محترفة وتحرير بنغازي والهلال النفطي.

تصنيف متقدم للجيش

وأوضح التقرير: استعداد الجيش للاحتفال بذكرى “عملية الكرامة ” ترافق مع نشر تقرير لمنظمة “جلوبال فاير باور Global Fire Power يضع الجيش الوطني الليبي في الترتيب التاسع، من بين 34 جيشًا أفريقيًا في تصنيف أقوى الجيوش العالمية لعام 2018.

وتابعت إدارة التوجيه المعنوي: هذا التصنيف المتقدم وربما المفاجئ للبعض هو شهادة بأحد أهم إنجازات عملية الكرامة بالمعنى الاستراتيجي( البناء) ، أي بناء مؤسسة عسكرية محترفة، نجح قائد الكرامة المشير خليفة حفتر في إعادة بنائها وهيكلتها بعد انفراط عقدها في 2011، واستطاع بالرغم من فرض حظر تسليح على الجيش الوطني الليبي، لكنه بوجود خيرة الفنيين العسكريين الليبيين تمكن من إعادة الروح لأسلحة روسية صنعت في سبعينيات القرن الماضي، ومنها طائرات روسية من طراز ميج وعدد من الآليات العسكرية والتي تبقت عقب تدمير الناتو لمقدرات الشعب الليبي ، وأسس بجهود ذاتية جيشا ليبيا بمقاييس مؤسساتية في شرق البلاد ومناطق في الغرب والجنوب عقب انطلاق “عملية الكرامة” منتصف عام 2014.

الكرامة كانت ضرورة

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي أن إطلاق علمية الكرامة كان إجابة صارمة على عمليات الاغتيال والذبح التي طالت عددا كبيرا من العسكريين الليبيين في مدينة بنغازي وفي شرق ليبيا بشكل عام، في محاولة من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم أنصار الشريعة الذي رفع علم داعش ودعا لتنفيذ الشريعة الإسلامية بالقوة لتصفية منتسبي المؤسسة العسكرية والقوى الديمقراطية.

وأضافت أن وقائع الحرب على الإرهاب التي قادها الجيش الليبي باقتدار في إطار عملية الكرامة، تقول إن المؤسسة العسكرية الليبية نجحت بعد ثلاث سنوات من الحرب على الإرهاب من الإعلان رسميا عن تطهير مدينة بنغازي من داعش وأنصار الشريعة والقاعدة الذين كانوا يتلقون الدعم من قوى داخلية وخارجية.

وكشفت إدارة التوجيه المعنوي، أن علمية تحرير مدينة بنغازي، كانت قد تمت على مراحل مختلفة اكتسب خلالها جنود الجيش الليبي خبرات واسعة وكبيرة في حرب الشوارع، لكنها لم تكن بدون ثمن فقد فقدت ليبيا خلال المعركة الأطول أبرز قادتها العسكريين في سلاح الهندسة العسكرية، ومنهم سراج الطيرة وطارق السعيطي، وقادة فئ القوات الخاصة الليبية ومنهم فضل الحاسي وسالم عفاريت.

تحرير منطقة الهلال النفطي

وفي سياق مفاعيل عملية الكرامة حرر الجيش الليبي منطقة الهلال النفطي مصدر رزق الليبيين من قبضة ميليشيات إبراهيم الجضران وميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي أحد أذرع تنظيم القاعدة العسكرية في ليبيا.

كما استعاد الجيش الوطني الليبي، السيطرة على كافة مناطق محافظة الجفرة الصحراوية وسط ليبيا و”قاعدة الجفرة العسكرية الجوية”، من الجماعات المتطرفة، وثبت مواقعه في الجنوب والغرب.

الاستعداد لتحرير درنة

وفي هذه الأثناء يستعد الجيش الوطني الليبي لتحرير مدينة درنة من القوى الإرهابية ممثلة في مجلس شورى درنة، حيث صرح مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك” أن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الليبي تتجه إلى مدينة درنة شرقي البلاد، بناءً على تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي.

وأن “تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد تتجه إلى مدينة درنة، بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي”.

وأشار المصدر إلى أن “تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى تخوم مدينة درنة، وذلك لتطهير وتنظيف المدينة من العصابات الإرهابية”.

إنجازات الجيش وداعميه

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن يوم 1 (أبريل) 2018، عن قرب تحرير مدينة درنة، وذلك بعد تقدم قواته شرقا إثر عمليات شنتها منذ ( فبراير) الماضي لتحرير المدينة.

وأوضح التقرير أن قراءة موضوعية إلى ارتفاع تصنيف الجيش، وتمكنه رغم الحصار ووقوف أطراف خارجية وليبية سياسية وعسكرية إلى جانب الإرهابيين من تحرير بنغازي والهلال النفطي، وتثبيت حضور الجيش في بعض مناطق الغرب والجنوب؛ هي إنجازات تسجل للجيش وقائدة ولمجلس النواب، ولكل من وقف إلى جانبه في حربه ضد قوى الإرهاب في شرق ليبيا وحيث أمكنه ذلك.

