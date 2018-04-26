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بن رجب: زيارة وفد الزنتان خطوة في طريق المصالحة الشاملة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس مجلس مصراتة العسكري إبراهيم بن رجب، الخميس، إن لقاء وفد مدينة الزنتان بمصراتة، هو اللبنة الأولى في طريق المصالحة الشاملة.

وأفاد بن رجب في تصريح للرائد، بأن مدينة مصراتة تواصلت مع عدة مدن للمصالحة، مبينًا استعدادهم لزيارة أي مدينة تكون جاهزة للصلح.

وأكد بن رجب توقيع ميثاق وعهد مع وفد مدينة الزنتان خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن الميثاق شدد على مدنية الدولة، ووحدة التراب الليبي، وحرمة الدم، والجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل داخل ليبيا، ورفض أي اجتماعات خارج الوطن.

وكان وفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة زار، في 28 مارس الماضي، مدينة الزنتان؛ لتحقيق مصالحة بين المدينتين.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • شكراالأخ الاستاذ/محمدبن رجب على هذاالكلام الطيب الذي يريح نفوسنانحن الليبيين والليبيات من نسعى لتحقيق المصالحةالوطنيةولم الشمل تحيةمن القلب لكم والله المستعان.

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