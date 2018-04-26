شركة النفط البريطانية BP وشركة ENI الإيطالية تبحثان استئناف أعمال الاستكشاف في ليبيا

ناقش المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة النفط البريطانية BP وشركة ENI الإيطالية أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع يوم 25 ابريل 2018 مع كل من السادة أندرو ماك اوسلان رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج، وروي افري المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية BP، والسادة تشيرو بقانو نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض وأنطونيو بانزا المدير التنفيذي لمنطقة شمال افريقيا في شركة ENI

وفي أجواء إيجابية أبدت الشركتين رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية التي توقفت. وأكدت المؤسسة على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشتطها.

حضر الاجتماع أيضاً كل من السيد ابوالقاسم شنقير والسيد العماري محمد عضوي مجلس الإدارة، ومجموعة من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومستشارين من المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية