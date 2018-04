التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” اليوم الخميس، في بروكسل الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “فيدريكا موغريني”، لمناقشة التطورات السياسية في ليبيا.

وأعرب سلامة، عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة الامم المتحدة في المساعدة الانسانية والعملية الانتخابية في ليبيا.

