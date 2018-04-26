المغرب: مستعدون لاحتضان أي لقاء يجمع الأطراف الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، رئيس الوزراء المغربي سعدالدين العثماني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الجانبان بحثا خلال اللقاء العلاقات الليبية المغربية ومستجدات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأعرب رئيس الوزراء المغربي عن استعداد بلاده الدائم لاحتضان أي لقاء يجمع الأطراف الليبية، من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع المشري في المغرب واتفقا على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ليس من بينهما أي عضو من الأعضاء الحاليين، وتمرير تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

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