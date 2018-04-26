عودة قرابة 20 مهاجرا من طرابلس إلى بلادهم طواعية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عودة 19 مهاجر يحملون جنسيات غينيا وكوناكري بينهم امرأة وطفلها إلى بلدهم.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز إن المهاجرين عادوا اليوم الخميس طواعية إلى بلدانهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي مبينا أن ذلك جرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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