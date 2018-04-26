مروجو مخدرات يطلقون النار على شرطة النجدة في بنغازي

بنغازي-العنوان

قال مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة ببنغازي اليوم الخميس إن مجموعة القبض والتحري التابعة للنجدة تعرضت للرماية العشوائية بالرصاص الحي أثناء عملية مداهمة لمروجي مخدرات على الطريق العام بحي بوهديمة.

وأفاد المكتب أن “بعد ورود معلومات وشكاوى من المواطنين عن وجود أشخاص يقومون ببيع المخدرات في منطقة بوهديمة يقومون أيضا بالرماية العشوائية في بعض الأحيان خرجت مجموعة التحري والقبض وتم مشاهدة الأشخاص متلبسين بعملية البيع في الطريق العام”.

وأضاف “وعلى الفور تم الترجل من المركبات لضبطهم فتعرضت المجموعة لرماية كثيفة من مجموعة أشخاص ذوي السوابق مما أدى إلى هروب الشخص المضبوط”.

وأظهرت صور لآثار اختراق الرصاصات في جسم سيارة شرطة النجدة جراء تعرض الدورية للرماية.

وقال المكتب ” تم تحريز كمية المخدرات التي تم ضبطها بحوزته ونظرا لكثرة الرماية الكثيفة التي استهدفت المجموعة وأيضا الرماية بالحجارة وإصابة أحد الاعضاء تم خروج المجموعة من نفس المكان وبفضل الله تم حصر الاضرار واتضح بأن الاصابات في المركبات فقط “.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية