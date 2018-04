“سرية نزع الألغام”: انتشال عدد من القذائف المعدة للتفجير بسرت

خاص المتوسط

انتشل فريق سرية نزع الألغام عدد من القذائف المعدة للتفجير بضاحية سرت الغربية القريبة من شاطئ البحر، الواقعة بين منطقتي الظهير والقبيبة.

وأفاد الناطق باسم سرية نزع الألغام بسرت، سالم الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بأنهم تلقوا بلاغًا عن طريق فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي بانفجار لغم أرضي أدى إلى مقتل عدد من الأغنام.

وأوضح الأميل، أن فريق سرية نزع الألغام وفريق الهلال الأحمر الليبي تفقدوا المكان، وقاموا بعمليات مسح للمنطقة، وعثروا على عدد من القذائف المعدة للتفجير وتمكنوا من انتشالها.

