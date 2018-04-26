العثور جثة مجهولة الهوية ومجموعة من القذائف المعدة للتفجير بالقرب من مطار سرت

قال المتحدث بإسم قوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل، إن سرية الألغام عثرت على جثة مجهولة الهوية ومجموعة من القذائف المعدة للتفجير بالقرب من المطار .

وأوضح الأميل في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أن أفراد السرية، عثروا على الجثة بعد ورود بلاغ عن انفجار لغم أرضي بالقرب من المطار في مجموعة أغنام كانت ترعى بالمكان المذكور، مرجحا أن يكون قتل على يد تنظيم الدولة.

وأضاف الأميل أن السرية تعاملت مع لغم اخر بمنطقة جارف بعد بلاغ أحد المواطنين عنه في مزرعته.، مجددا مطالبته للمواطنين بالتبليغ عن أي أجسام غريبة ،مشير إلى أنهم يعملون وسط إمكانيات متواضعة في ظل عدم توفر دعم أو معدات ضرورية.

وكانت سرية حماية وتأمين سرت تمكّنت مطّلع الشهر الجاري أيضا من تفكيك مجموعة ألغام بمعسكر الساعدي في سرت، وأيضا قاموا بتفكيك لغم مدرعات زرع بجانب الطريق بمنطقه القزاح جنوب المحطم البخارية سرت.

وأفاد الأميل، أن السرية تواصل عملها عن كثب في ظل انعدام الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها، مستنكرا خذلان المسؤولين والمجتمع الدولي لتوفير أبسط المعدات اللازمة لهم من أجل إتمام مهامهم.

وقال الأميل أن السرية تستقبل بشكل يومي عدد من البلاغات من قبل المواطنين القاطنين في المدينة حول وجود ألغام ومفخخات بعضها في البيوت والأخرى في المزارع والطرقات، موضحا بأن أهالى المدينة يعيشون فوق حقول من الالغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي في المدينة.

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