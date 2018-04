المتوسط:

وصل منذ قليل، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إلى مدينة بنغازي، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، قادمًا من العاصمة المصرية «القاهرة»، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعين.

ويتوجه المشير خليفة حفتر إلى مقر قيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة، وكان سلاح الجو الليبي استقبل حفتر بمجرد دخوله إلى الأجواء الليبية.

The post عاجل.. المشير حفتر يصل مدينة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية