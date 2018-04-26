التوقيع على ميثاق للمصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان

عين ليبيا

قام وفد كبير من بلدية الزنتان ممثلاً بما يزيد عن 170 شخصية من مختلف الهيئات والمؤسسات بالمدينة بزيار إلى مدينة مصراتة الخميس في إطار المصالحة الوطنية الشاملة بين المدينتين.

وألقى عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني كلمة بالمناسبة أشاد فيها إلى أهمية وضرورة التصالح بين المدينتين وكل المدن الليبية كما ألقى عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد كلمة رحب فيها بوفد الزنتان مذكراً باللحمة الوطنية وأهميتها من أجل بناء ليبيا الجديدة.

هذا وتوالت الكلمات من الحضور والتي أكدت جميعها على أهمية المصالحة ليتم التوقيع على ميثاق عهد ومصالحة أكد على وحدة التراب الليبي ورفض التقسيم.

كما أكد البيان الإلتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير وتأكيد المساواة وحق المواطنة بين جميع الليبيين والتأكيد على حرمة الدم الليبي.

بالإضافة إلى دعم المؤسستين الأمنية و العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية ورفض الإنقلابات ودعم جهود المصالحة.

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