المشير حفتر يصل مدينة بنغازي

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قبل قليل الى مطار بنينا في بنغازي قادما من العاصمة المصرية القاهرة.

وكان في استقبال المشير حفتر عدد من القيادات بالجيش الليبي ،اضافة الى مشائخ القبائل وبعض الشخصيات السياسية ومئات السكان المحليين.

وشهدت مدينة بنغازي تزامنا مع عودة المشير احتفالات شعبية تخللتها اطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بعودة المشير.

ومن المنتظر أن يلقي حفتر خطابا الى الشعب الليبي بعد الانتهاء من مراسم الاستقبال.

وكان حفتر قد غادر ليبيا قبل اسابيع لتلقى العلاج داخل أحد المصحات الفرنسية.

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