الباروني: بناء الدولة يبدأ بالمصالحة الوطنية

أكد عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، الخميس، أثناء زيارته ووفد مرافق له مدينة مصراتة، أن بناء الدولة يبدأ بالمصالحة الوطنية، واصفًا استقبال مدينة مصراتة لوفد مدينة الزنتان بالأخوي والرائع.

وقال الباروني في تصريح للرائد، إن مشوار المصالحة مستمر، مؤكدا سعيهم لبذل مزيد من الجهد لإنهاء كل الخلافات بين المدن الليبية، حسب تعبيره.

وأفاد عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، بأن ممثلي المدينتين وقعوا على ميثاق عهد ومصالحة، موضحا أن الزيارة كانت بدعوة من مصراتة.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا من مدينة الزنتان زار، مطلع أبريل الجاري، مدينة الزاوية، في إطار تحقيق المصالحة بين المدينتين.

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