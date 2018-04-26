لهذا السبب احتج الطلبة والمعلمين بمدرسة الإخلاص في طبرق

طبرق-العنوان

نظم طلبة وأعضاء هيأة التدريس بمدرسة الإخلاص الابتدائية الإعدادية بطبرق اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدا باتخاذ جزء من المدرسة كمقر لجهاز مكافحة المخدرات.

ووقف الطلبة المحتجين على هذه الخطوة أمام المدرسة رافعين لوحات تنديد مطالبين فيها بعدم تجزئة مدرستهم.

وقال عضو هيأة التدريس زهير أحمد أنه من غير المعقول أن تتخذ جهة أمنية مقرها داخل مدرسة تضم طلبة المراحل الابتدائية، مضيفا أن المدرسة تعاني من ازدحام طلابها فكيف سيكون الحال اذ تم إلغاء بعض الفصول بحجة إقامة مقر أمني داخلها.

من جهته قال نصر موسى رئيس لجنة الإشراف على قطاع التعليم بالمجلس البلدي أنه لا يمكن أخذ أي جزء من مدرسة حكومية بها وثائق عقارية تثبت ملكية الأرض لجامعة طبرق ولوزارة التعليم، دون احترام قدسية المؤسسات التعليمية.

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