أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل، اعتماده جداول امتحانات الشهادات العامة «الدور الأول» للعام الدراسي «2017-2018».

وأوضح رئيس اللجنة العليا للامتحانات «عادل جمعة»، أن إعداد جداول الامتحانات في وقت مبكر يأتي في إطار خطة الوزارة الجديدة لامتحانات الشهادات العامة لاسيما فيما يتعلق بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخل مقار الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

