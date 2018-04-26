جهاز النهر الصناعي يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها خطوط منظومات النهر

أعرب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن استنكاره واستهجانه للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط منظومات النهر الصناعي ومساراته في عدد من المواقع، وما شكلته الاعتداءات الاخيرة من سرقة ونهب وتخريب لبعض حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة وإتلاف سبع وعشرين بئرا من آبار المنظومة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تؤثر سلبا على إنتاج وتوزيع المياه على المناطق والمدن في كافة أنحاء ليبيا.

وطالب الجهاز في بيانه الأجهزة والجهات المختصة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على هذه الحقول من العبث والنهب من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، لضمان تدفق المياه إلى كافة مدن البلاد.

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