بلدية بنغازي تسلم صندوق التضامن 170 كرسي متحرك

خاص المتوسط

قامت بلدية بنغازي بتسليم مائة وسبعون (170)عكاز ومثل هذا العدد كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة لصندوق التضامن الاجتماعي فرع بنغازي.

وقال المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي في تصريح خاص لـ” المتوسط” انه قام بعملية التسليم قسم الخدمات بديوان بلدية بنغازي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتأتى هذه الخطوة بناء على تعليمات عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار للاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من دور مهم وبناء في المجتمع

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