ميثاق مصراتة والزنتان يشدد على مدنية الدولة ورفض الانقلابات

أكدت مدينتا مصراتة والزنتان، دعمهما للمؤسستين العسكرية والأمنية تحت إشراف السلطة المدنية، ورفض الانقلابات والتدخلات الإقليمية.

وشددت المدينتان، في ميثاق عهد ومصالحة صدر بعد زيارة وفد من مدينة الزنتان لمصراتة، على وحدة التراب الليبي، ورفض أي دعوة للتقسيم، واللجوء للحوار في أي خلاف ينشأ مستقبلًا.

وشدد البيان أيضا على احترام حرية التنقل والتجارة، وحماية أملاك أبناء المدينتين، مؤكدًا وجوب العمل المشترك على معالجة الأزمة السياسية الراهنة.

يذكر أن وفدا من مدينة مصراتة زار الزنتان، في 28 مارس المنصرم، في إطار تحقيق المصالحة بين المدينتين.

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