اللواء السادس في سبها يرحب بعودة القائد العام إلى أرض الوطن

سبها-العنوان

رحب اللواء السادس مشاة آلية التابع للقوات المسلحة والقوات المساندة له في سبها ترحب بعودة القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الخميس إلى أرض الوطن.

وقال اللواء في بيان “فزان بنخيلها وصحرائها وامتدادها المترامي، بكل قراها وأريافها ومدنها وحواضرها، ترحب بعودة المشير خليفة بالقاسم حفتر إلى أرض الوطن سالماً معافى”.

وأضاف” أن فزان لم يخالجها الشك للحظة في ابن الوطن البار، وقائد قواتها المسلحة، وموحد جيشها، فتحية مضخمة بمسك هذا الثرى الطاهر من تحت أسوار قلعة سبها الأبية رمز فزان وحاضرها لسيادتكم”.

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