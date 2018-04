المتوسط:

أعلنت جامعة مصراتة عن افتتاح معرض الجامعة الرابع للكتاب، بمقر كلية العلوم، الأحد المقبل، ولمدة خمس أيام متواصلة .

ودعت الجامعة، واتحاد الطلاب بها، العديد من الشخصيات العامة والمثقفين والطلاب إلى حضور افتتاح المعرض، المقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

