الوطنية للنفط تجري محادثات مع بي.بي وإيني حول الاستكشاف

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إنها أجرت مباحثات مع شركتي النفط العملاقتين بي.بي. وإيني بشأن استئناف أنشطة الاستكشاف في البلاد. ووقعت بي.بي اتفاقا رئيسيا للاستكشاف في ليبيا في 2007 لكنها علقت خططها للعمليات البرية في 2014 بسبب المخاوف الأمنية في أعقاب ثورة 2011 في ليبيا.

ولدى إيني الإيطالية حصص في عمليات برية وبحرية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا عبر مليته وهي مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط. وقالت المؤسسة في بيان في إشارة إلى المحادثات التي عُقدت في طرابلس يوم الأربعاء “أبدت الشركتان رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتهما الاستكشافية التي توقفت”. وأضافت قائلة “أكدت المؤسسة على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشطتها”.

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