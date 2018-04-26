وصل المشير!

بعد أسابيع من “الإشاعات” كما وصفها الناطق باسم الجيش الوطني وصل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى بنغازي قادما من القاهرة، حسبما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني.

ليس وصول المشير إلى بنينا كأي وصول سابق، بل هذه المرة كان الانتظار لخبر لم يتم تأكيده بالنسبة لكثيرين حتى اللحظة الأخيرة، بعدما تداولت وسائل إعلام كل التكهنات والخيالات عن غياب قائد الجيش.

الخبر الذي بدأ بوصول المشير إلى باريس مريضاً سرعان ما تحول إلى نعي وخبر وفاة في وسائل إعلام الإسلام السياسي، قبل أن يحسم ذلك المبعوث الأممي باتصال أعلن فيه تواصله مع المشير في مصحة باريسية.

تصمت الأخبار التي عادت خافتة تتحدث عن مرض حفتر واستحالة عودته إلى البلاد، بل ظهوره أو حديثه، مشككة حتى في حديث السياسيين معه عبر اتصال أو غيره، من دون أن تعلن ذلك بشكل صريح.

يعود التأكيد مرة أخرى هذه المرة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يكشف تحسن صحة المشير، ويثني على معلومة وجوده في مصحة باريسية في ضواحي عاصمة الأنوار.

لكن غموض مكاتب إعلام الجيش الوطني، المسؤولة عن توضيح الحالة الصحية للمشير، وأسباب غيابه، ترك مساحة التكهنات مرة أخرى، عن مدى صحته أو مرضه، ولم تحسم ببيان أو قول جازم ينهي التوقع والسؤال.

أخيراً، وقبل يوم واحد من وصول المشير، يقطع رئيس الأركان الجوية اللواء صقر الجروشي موعداً نهائياً لعودة القائد العام إلى بنغازي، ليؤكد أن مساء الخميس سينهي قصة غياب حفتر.

وصول سيكون ما بعده ليس كما قبله، ليس قطعا لتوقعات مسبقة، بل لأن الخارطة التي بدأت تتغير بأخبار، لن تظل هي ذاتها بعد نهاية الغياب.

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