خاص المتوسط

تمكنت الكتيبة 212 التابعة للجيش من غنم عدد 4 سيارات من المجموعات الإرهابية.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الكتيبة اقتنصت 4 سيارات منهم 3 سيارات مسلحة، اثنان تحمل مدافع 23 وواحده تحمل مدفع 106 بمحور الحيلة جنوب مدينة درنة.

وكان أعلنت مصادر مطلعه استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة من قوات الجيش الليبي إثر انفجار لغم أرضي بمحور الظهر الحمر جنوب درنة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة “المتوسط”، اليوم الخميس، أن مجلس شورى مجاهدي درنة وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر تنظيم داعش الإرهابية، تعتمد في حربها على زرع العبوات الناسفة وصناعة المفخخات بشكل كبير، لإصابة جنود القوات المسلحة.

ويشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر محاولة من الإرهابيين لخلق عمل.

The post الجيش يقتنص 4 سيارات من الإرهابيين في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية