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مكتب إعلام الجيش: وصول المشير خليفة حفتر إلى بنغازي

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن وصول القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، منذ قليل، إلى مدينة بنغازي ، بمطار بنينا الدولي ، قادما من جمهورية مصر العربية.

وكان في استقباله بمطار بنينا بنغازي الدولي، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة الي أعيان ومشايخ القبائل الليبية ، وسط احتفالات شعبية كبيرة تشهدها مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بقدومه إلى أرض الوطن .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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