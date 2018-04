“داخلية الوفاق” تبحث مع “سفيرة الاتحاد الأوروبي” آلية الحد من الهجرة غير الشرعية

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الشيباني صباح اليوم الخميس، السفيرة “بيثينا موشايدت” رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا و “عثمان بلبيسي” رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدي ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، بحث اللقاء التعاون المشترك في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جهته أكد الشيباني، أن وزارة الداخلية تعمل على إقفال مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وحصر مراكز الإيواء إلى عدد محدود ممكن السيطرة عليه.، مشيرا إلى أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود الجنوبية ومكافحة عصابات التهريب.

