ماذا قال حفتر في أول تصريح له بعد العودة إلى ليبيا؟

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفه حفتر انه يتمتع بصحة جيدة معربا عن سعادته بالنتيجة التي جرى الوصول إليها بسبب ثبات الشعب الليبي. وقال حفتر في كلمته عقب وصوله إلى مدينة بنغازي انه يشكر الشعب الليبي من شرقه لغربه لجنوبه قائلا ما يطمئنا انه أصبحت الثقة كبيرة في شعبنا ولو لم نثق لما قدمنا جندي واحد.

وزاد: لابد أن تكون ليبيا خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين خاصة فيما يتعلق بالكلام الأخير في إشارة إلى شائعات إصابة حفتر بوعكة صحية شديدة وتأثير ذلك على الجيش. وأشار حفتر إلى أن الجيش حريص على أن يبلغ الشعب ما تمناه في فترة وجيزة ويعيش الحياة العصرية مضيفا: سيعيش الليبيون كما يتمنوا الجيش لن يهتز ولن يخترق في هذه المحنة ومتأكدين انه ثابت ثبات الجبل الاخضر في ليبيا ولن تهزه الرياح

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