وزير التعليم مع رؤساء الجامعات العامة الاستعدادات لامتحانات «الشهادة الثانوية»

عين ليبيا

ناقش وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع رؤساء الجامعات العامة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري (2017-2018م) في القاعات والمدرجات الجامعية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس، وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل الزنداح” ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ومدير إدارة الملحقات وشؤون الموفدين بالوزارة “محمد العتوق” ومدير إدارة شؤون الجامعات”جمال الفردغ”، ورئيس اللجنة الاستشارية للتعليم العالي” عبد المنعم أبولائحة“.

و

تطرق المجتمعون إلى التباحث حول أوضاع المعيدين بالجامعات وبالكليات والمعاهد العليا التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بالإضافة إلى بحث سبل الرفع من كفاءة أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن مناقشة آلية متابعة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.

يذكر أن الاجتماع حضره رؤساء جامعات كل من (الزاوية، سبها، غريان، فزان، الجفارة، المرقب، نالوت وصبراتة).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا