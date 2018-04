المتوسط – سامر أبو وردة

في أول كلمة له عند وصوله إلى ليبيا، وجه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الشكر إلى مستقبليه من قيادات الجيش وأعضاء مجلس النواب والمشايخ والأعيان، وإلى جموع الشعب الليبي، واصفا الاستقبال بـ”الرائع”.

وقال المشير خليفة حفتر، في الكلمة التي ألقاها، ورصدتها “المتوسط”،” إننا نشعر اليوم بثبات حقيقي نظراً لما لمسناه من ثقة الناس، ونحن قد قطعنا العهد على أنفسنا أن نحقق آمال الشعب الليبي في أن يحيا حياة عصرية، وأن تكون ليبيا خالية من هذه الجماعات الإرهابية”، مشدداً على ضرورة القضاء على هذه الجماعات التي تعكر صفو حياته.

وأوضح المشير خليفة حفتر، أنه يتمتع بصحة جيدة، وحول الأكاذيب التي رُوجت حول حالت الصحية، قال “لا أريد أن أتحدث في هذا الشأن، ولست مسؤولا عن الرد على ادعاءاتهم”

وأضاف المشير خليفة حفتر، موجهاً حديثه إلى الشعب الليبي، قائلاً، “إن الجيش هو الذي سيوصلكم إلى ما تتمنوا، خلال فترة وجيزة، وهو حريص على ذلك، وسيكون ذلك نتاج تضحياتكم بأبنائكم”، كما أشار إلى أن تصنيف الجيش الليبي في المرتبة التاسعة أفريقيا، خلال مدة لم تتجاوز 4 سنوات، نتيجة الجهد المبذول والمعسكرات التدريبية والكليات العسكرية والبعثات.

وتابع “الجيش لم يهتز بمثل هذه الأزمة الغريبة المفتعلة، ولن يخترق، ونحن متأكدين من ثباته ثبات الجبل الأخضر”

The post “المشير حفتر”: صحتي جيدة ونعاهدكم على القضاء على الإرهابيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية