اللواء السادس يرحب بعودة القائد العام للجيش

أعرب اللواء السادس مشاة التابع للقوات المسلحة والقوات المساندة له في سبها عن ترحيبه بعودة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اليوم الخميس إلى أرض الوطن.

وقال اللواء في بيان “فزان بنخيلها وصحرائها وامتدادها المترامي، بكل قراها وأريافها ومدنها وحواضرها، ترحب بعودة المشير خليفة بالقاسم حفتر إلى أرض الوطن سالماً معافى”.

وتابع البيان:” أن فزان لم يخالجها الشك للحظة في ابن الوطن البار، وقائد قواتها المسلحة، وموحد جيشها، فتحية مضخمة بمسك هذا الثرى الطاهر من تحت أسوار قلعة سبها الأبية رمز فزان وحاضرها لسيادتكم”.

