مديرية أمن أمساعد ترحب بعودة المشير خليفة حفتر

تقدم ضباط وضباط صف مديرية أمن منفذ أمساعد البري بالتهاني للقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة عودة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر اليوم الخميس إلى أرض الوطن.

وكان «حفتر» قد وصل إلى مدينة بنغازي ، بمطار بنينا الدولي ، قادما من جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، وسط استقبال حافل من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا بالإضافة الي أعيان ومشايخ القبائل الليبية.

