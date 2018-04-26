في أول ظهور له.. حفتر يسخر من الانتخابات

سخر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أول ظهور بعد عودته من رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس، من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ليبيا.

وقال حفتر عقب وصوله إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق ليبيا: إن الانتخابات تمثيل، وإن الضمان الحقيقي هو الجيش الحريص على أن يعيش الشعب الليبي حياة سعيدة.

وطمأن اللواء المتقاعد، مستقبليه على صحته، مؤكدا أنها جيدة، وأن كل ما أشاعته وسائل الإعلام عن مرضه عار عن الصحة، مضيفا أنه كان يجب أن يتحدث وهو واقف، إلا أنه وجد كرسيا معدا مسبقا.

وصرح حفتر بأنه ليس معنيا بالرد على كل من روج إشاعات في حقه، وأن حضوره إلى بنغازي وسط استقبال شعبي ورسمي من قيادات وأركانات جيشه لهو الرد الأمثل.

يشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر اختفى عن المشهد الليبي منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، بسبب تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

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