احتفالا بعودة حفتر.. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة

تشهدت سماء العاصمة طرابلس اليوم الخميس إطلاق الألعاب النارية بالتزامن مع وصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن.

وقام الموطنون بإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة احتفاء بوصول القائد العام.

ووصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى مدينة بنغازي قبل قليل إلى مطار بنينا الدولي، قادما من القاهرة بعد لقاءه عدد من المسئولين المصريين.

وكان في استقباله على أرض المطار بنينا وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية، وسط احتفالات شعبية كبيرة شهدتها مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بعودته إلى أرض الوطن.

وتأتى عودة المشير حفتر إلى ليبيا بعد أسابيع من المعركة الإعلامية والسياسية الشرسة التي قادتها جماعة الإخوان الإرهابية وهياكلها التنظيمية والمليشيات المتطرفة ضده، من خلال الترويج للعديد من الأخبار الملفقة حول وفاته.

ومع ظهوره في مدينة بنغازي، وضع حفتر حدا للّغط والتفسيرات وحتى محاولات البعض للظهور كبديل له في موقع القائد العام، كذلك بعض السياسيين الحالمين بأدوار جديدة في العملية السياسية والعسكرية.

