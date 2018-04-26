مجدداً.. ليبيا خطر على الصحفيين!

لعام آخر يغطي اللون الأسود تصنيف ليبيا في خارطة العالم كما تراها منظمة “مراسلون بلا حدود”، فحلت ليبيا في المرتبة 162 في تصنيف دول العالم، من حيث حرية الصحافة.

واعتلت ليبيا درجة في التصنيف، بعد أن حلت في المرتبة 163 عام 2017، في القائمة التي تصنف الحريات في 180 دولة في العالم.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الأربع السابقة في البلاد، فإن على الصحفيين أن يخاطروا بحياتهم للحصول على المعلومة. وأضاف التقرير أن الصحفيين ووسائل الإعلام الليبية تغادر البلاد “بشكل جماعي”، بسبب مناخ الإفلات من عقوبة قمع الصحفيين.

وتعددت التقارير الدولية التي تحذر من وضع الصحافة في البلاد، في الوقت الذي يحاول فيه الصحفي الليبي تقصي المعلومة وسط تهديدات من جميع الأطراف.

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