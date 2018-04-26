طرابلس.. ورشة عمل بعنوان «التخطيط الاستراتيجي»

عين ليبيا

بعناية من الدكتور عبد الله المنصوري، مدير عام المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية، ولاهتمامه الحثيث بأهمية التخطيط الاستراتجي داخل المؤسسات والعمل به.

قام بتكليف سليمان البرعصي مدير مكتب الجودة وتقويم الأداء بالمركز، لورشة العمل والتي كانت بعنوان التخطيط الاستراتيجي والتي عقدت بقاعة فندق باب البحر طرابلس من 23-4-2018 إلي 25-4-2018 حيث كان الحضور من مختلف القطاعات والشركات الليبية حاضر فيها السيد أ.د/ مأمون سمور من دولة الأدرن.

في البداية قام بالتعريف بالتخطيط الاستراتيجي باعتباره منهج منظم يعمل على دراسة الواقع موضحا الفرق بينه وبين الفكر الاستراتيجي باعتباره مجرد تأمل لاستشراق المستقبل.

تم عرض دواعي لجوء المؤسسات إلى التخطيط الإستراتيجي كأساس لنجاحها والرقى بها، فضلاً عن فوائد التخطيط الاستراتيجي حيث يجعل الأهداف العامة للمؤسسة واضحة للجميع مع الوصول إلى أفضل معدلات الإنجاز بالإضافة إلى التوظيف الأمثل للعنصر البشرى.

أما عن مراحل التخطيط الإستراتيجي فقد قام بالشرح ومنها التحليل البيئي وتصميم الخطة وتطبيقها وتقييمها، كما عرض الفرق بين الرؤية والرسالة على اعتبار أن الرؤية هي الوضع المأمول الذي تتطلع إليه المؤسسة في المستقبل أما الرسالة فهي مجموعة الخطوات والسياسات لتنفيذ الرؤية المتفق عليها والتي ينبغي توافر مجموعة من الخصائص لتتحقق فعاليتها و ضرورة مشاركة جميع أعضاء المؤسسة في إعدادها فضلاً عن توافر الوضوح والدقة والإيجاز عند صياغتها مع إمكانية تطبيقها عملياً وتوافقها مع الظروف المجتمعية والبيئية الحالية والمتوقعة، وفى النهاية تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

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