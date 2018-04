المتوسط:

أعلنت بلدية سرت، عن ازالة أبراج الإنارة الرئيسية، التي تضررت من حرب تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي تمهيداً لاستبدالها بأبراج انارة جديدة.

وقالت «سرت» في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها سوف تستكمل أعمال صيانة إنارة الطرق الرئيسية داخل المدينة والطريق الساحلي عن طريق الشركة العامة للكهرباء سرت بعد أن تقوم البلدية بتوفير مواد الإنارة الخاصة بالصيانة.

The post «سرت» تعلن إزالة أبراج الإنارة التي تضررت من حرب تحرير المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية