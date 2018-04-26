القائد العام يوجه رسالة نارية للإخوان عنوانها “الثبات”

بنغازي-العنوان

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عقب وصوله إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي إن ليبيا ستكون خالية من أي شيء يعكر صفو حياة الليبيين، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها وأداء مسؤولياتها.

وأضاف، أن الجيش لن يهتز أو يخترق حتى في المحن وهو ثابت كثبات الجبل الأخضر في ليبيا.

وشدد القائد العام على أن الجيش حريص على أن ينال الشعب ما يتمناه ليعيش كما يتمنا في حياة عصرية.

وقال “نحن قطعنا على عاتقنا أن نحقق طموحات الشعب”.

واعتز القائد العام بالتضحيات التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المساندة لها من تضحيات خلال الحرب على الإرهاب.

وقال” نعتبر شهدائنا دائما فوق رؤوسنا ولن نقف أبدا إلى أن نحقق ما استشهد لأجله أولئك الرجال في ميدان القتال”.

وفي معرض تعليقه على الإشاعات التي بثتها الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية حول تدهور صحته، قال القائد العام، “كل هذه الأعمال التي قاموا بها لست مسؤولا للرد عليها والحمد لله لدينا من يقوم بالرد على الوجه الأكمل.”

وأضاف “لا أريد أن نتحدث في هذا الجانب لكن أريد أن أطمئنكم بأنني بصحة جيدة”.

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