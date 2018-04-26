الليبي رفيق النايض رئيسا تنفيذيا لمصرف السلام بالبحرين

أعلن مصرف السلام بالبحرين، أحد المصارف الإسلامية في المملكة تعيين الليبي “رفيق النايض” في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد موافقة مجلس إدارة المصرف ومصرف البحرين المركزي. ورحب رئيس مجلس إدارة المصرف خليفة المهيري، بتعيين رفيق النايض في منصبه الجديد متمنيا له النجاح كرئيس تنفيذي للمجموعة.

وقال المهيري في بيان صحفي؛ بالمناسبة “إن النايض يتمتع بسجل حافل بالخبرة في المجالات المصرفية والمالية على الصعيديْن الإقليمي والدولي”. وأضاف “نحن على ثقة من أن خبرته ستمنح مصرف السلام قوة دافعة للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح والتطور في البحرين وخارجها”.

ويمتلك رفيق النايض خبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاع المصارف والخدمات المالية؛ حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب عمله كرئيس إقليمي لدويتشه بنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما شغل النايض منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار وقبل ذلك تولى العديد من المناصب العليا الدولية في قطاعي النفط والغاز والخدمات المالية.

وأعرب رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف السلام-البحرين: في هذا الصدد عن تشرفه بالانضمام إلى مصرف السلام، الذي قال إنه من المؤسسات الناجحة التي رسخت أقدامها كأحد المصارف الإسلامية الرائدة في المملكة في فترة زمنية قصيرة مع طموح قوي للنمو وتوسعة أعماله المصرفية في المنطقة. كما أعرب عندشكره لمجلس الإدارة على ثقتهم به، وتطلعه للعمل معهم ومع فريق ادارة المصرف لمواصلة تحقيق رؤية المصرف في أن يصبح قوة إقليمية مؤثرة في صناعة الصيرفة الإسلامية.

وتأسس مصرف السلام-البحرين في 19 يناير 2006 برأس مال مدفوع يبلغ 120 مليون دينار بحريني (318 مليون دولار أمريكي)، وقد طرح أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة حيث بلغت حصيلته أكثر من 2.7 مليار دينار بحريني (7 مليارات دولار أمريكي). ويوفر مصرف السلام-البحرين لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد يوفر المصرف أيضاً الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، وخدمات الاستثمارات، والخزينة والأسواق المالية.

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