“أقتصاد المؤقتة” تصدر قرارا بشأن السلع الأساسية في رمضان

اصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، منير عصر، قراره رقم (27) لسنة 2018م بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

ويتبلور القرار وفقا لبيان الوزارة حول أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

ويأتي صدور القرار في ظل استعداد الوزارة لشهر رمضان بهدف التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

وأشتمل القرار على سلع (الزيت، السكر، الدقيق، الطماطم، الأرز) مع تحديد تسعيرة خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار القرار إلى أن التسعيرة ستتغير عقب انتهاء شهر رمضان المبارك طبقا لقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (7) لعام 2018م.

