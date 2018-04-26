خاص المتوسط

رحب عضو مجلس النواب خير الله التركاوي بوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إلى أرض الوطن.

وقال التركاوي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” أرحب بوصول المشير حفتر إلى أرض الوطن سالما .. وهذا اطمئنان للشعب الليبي ، وافراد القوات العربية الليبية، بأن ليبيا ستكون بخير طالما الشعب مع ابنائه في القوات المسلحة بمختلف اصنافها” مضيفا ” الوطن بحاجة يا القائد الجيش وتحرير البلاد من الارهاب في انتظارك”

وأعرب التركاوي عن أمله ان يكون هذا العام نهاية لمعاناة الشعب الليبي .

ووصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى مدينة بنغازي قبل قليل إلى مطار بنينا الدولي، قادما من القاهرة بعد لقاءه عدد من المسئولين المصريين.

وكان في استقباله على أرض المطار بنينا وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع ليبيا، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل الليبية، وسط احتفالات شعبية كبيرة شهدتها مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية الأخرى احتفالا بعودته إلى أرض الوطن.

وتأتى عودة المشير حفتر إلى ليبيا بعد أسابيع من المعركة الإعلامية والسياسية الشرسة التي قادتها جماعة الإخوان الإرهابية وهياكلها التنظيمية والمليشيات المتطرفة ضده، من خلال الترويج للعديد من الأخبار الملفقة حول وفاته.

ومع ظهوره في مدينة بنغازي، وضع حفتر حدا للّغط والتفسيرات وحتى محاولات البعض للظهور كبديل له في موقع القائد العام، كذلك بعض السياسيين الحالمين بأدوار جديدة في العملية السياسية والعسكرية.

The post “التركاوي” مرحبا بعودة “القائد العام”.. القضاء على الإرهاب في انتظارك appeared first on صحيفة المتوسط.

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