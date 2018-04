المتوسط:

قامت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، بالتفتيش الأسبوعي لحرس الشرف التابع للإدارة العامة للتدريب، من حيث جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية والرسمية.

يأتي هذا، في إطار الحرص والمتابعة التي توليها وزارة الداخلية لرجال الشرطة للظهور بالمظهر المشرف واللائق من حيث الالتزام بالضبط والربط وقيافة رجل الشرطة ومتابعة من وزارة الداخلية لحرس الشرف.

