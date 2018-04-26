القائد العام يعتز بتضحيات الشهداء

بنغازي-العنوان

اعتز القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عقب وصوله إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي بالتضحيات التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المساندة لها من تضحيات خلال الحرب على الإرهاب.

وقال” نعتبر شهدائنا دائما فوق رؤوسنا ولن نقف أبدا إلى أن نحقق ما استشهد لأجله أولئك الرجال في ميدان القتال”.

إن ليبيا ستكون خالية من أي شيء يعكر صفو حياة الليبيين، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها وأداء مسؤولياتها.

وأضاف، أن الجيش لن يهتز أو يخترق حتى في المحن وهو ثابت كثبات الجبل الأخضر في ليبيا.

وشدد القائد العام على أن الجيش حريص على أن ينال الشعب ما يتمناه ليعيش كما يتمنا في حياة عصرية.

وقال “نحن قطعنا على عاتقنا أن نحقق طموحات الشعب”.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية